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ГК «Ростов-Дон» разгромил «Кубань» со счетом 36:25

ГК «Ростов-Дон» разгромил «Кубань» со счетом 36:25
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над «Кубанью». Матч состоялся 6 декабря в рамках Суперлиги сезона-2024/2025.

Игра проходила в крытом футбольном манеже в донской столице. В первом тайме «Ростов-Дон» продемонстрировал уверенную игру. На перерыв команды ушли со счетом 19:13 в пользу ростовчанок. Во втором тайме встреча стала более напряженной, но донские спортсменки смогли добиться итоговой победы с результатом 36:25.

Екатерина Зеленкова забила семь мячей в ворота соперника.

11 декабря «Ростов-Дон» проведёт матч против тольяттинской «Лады». На данный момент донская команда занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги.
Фото: ГК Ростов-Дон
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