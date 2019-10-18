Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

ГК «Ростов-Дон» одержал ещё одну победу в Суперлиге

ГК «Ростов-Дон» одержал ещё одну победу в Суперлиге
Матч против «Звезды» (Звенигород) после трудного матча в Лиге чемпионов ЕГФ стал лёгкой прогулкой. Ростовчанки без видимых проблем взяли очередную победу в чемпионате России.

Гости сразу же повели в счёте, но большую часть первой половины матча отрыв не превышал три гола. Ближе к концу дончанки стали увеличивать давление, и «Звезда» «поплыла». С 20-й по 30-ю минуту подопечные Амброса Мартина обыграли соперника – 7:2.

Падение «Звезды» было и в начале второй части вечера – пять голов к ряду от ростовской команды. Интрига на этом кончилась. К концу игры отрыв составил 13 голов – 36:23 в пользу действующего чемпиона страны и лидера.

Наиболее метким игроком вечера стала Анна Сень - 6 мячей, 5 попаданий у Валерии Масловой. Недавно вернувшаяся после повреждения Анна Вяхирева сыграла около 20 минут и забила два гола.

«Ростов-Дон» продолжает возглавлять таблицу чемпионата России среди команд Суперлиги – 8 побед.

Очередная встреча в российской Суперлиге пройдёт в Ростове-на-Дону 30 октября. В этот день ростовчанки примут «Астраханочку» на своей площадке.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.