ГК «Ростов-Дон» одержал ещё одну победу в Суперлиге



Матч против «Звезды» (Звенигород) после трудного матча в Лиге чемпионов ЕГФ стал лёгкой прогулкой. Ростовчанки без видимых проблем взяли очередную победу в чемпионате России.



Гости сразу же повели в счёте, но большую часть первой половины матча отрыв не превышал три гола. Ближе к концу дончанки стали увеличивать давление, и «Звезда» «поплыла». С 20-й по 30-ю минуту подопечные Амброса Мартина обыграли соперника – 7:2.



Падение «Звезды» было и в начале второй части вечера – пять голов к ряду от ростовской команды. Интрига на этом кончилась. К концу игры отрыв составил 13 голов – 36:23 в пользу действующего чемпиона страны и лидера.



Наиболее метким игроком вечера стала Анна Сень - 6 мячей, 5 попаданий у Валерии Масловой. Недавно вернувшаяся после повреждения Анна Вяхирева сыграла около 20 минут и забила два гола.



«Ростов-Дон» продолжает возглавлять таблицу чемпионата России среди команд Суперлиги – 8 побед.



Очередная встреча в российской Суперлиге пройдёт в Ростове-на-Дону 30 октября. В этот день ростовчанки примут «Астраханочку» на своей площадке.