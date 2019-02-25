Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

ГК «Ростов-Дон» обыграл «Звезду»

ГК «Ростов-Дон» обыграл «Звезду»
Донские гандболистки в последнем матче предварительного этапа чемпионата России превзошли «Звезду» из Звенигорода – 27:25.

Матчем против звенигородок подопечные Амброса Мартина завершали утомительный период, в ходе которого ростовчанки сначала сыграли два матча за два дня (против «Кубани» и «АГУ-АдыИФ»), потом принимали дома главного конкурента в Суперлиге - тольяттинскую «Ладу», а затем без нескольких лидеров (Полина Кузнецова, Анна Вяхирева, Юлия Манагарова) сразились (и, увы, проиграли) дома в Лиге чемпионов с французским «Мецем». В последнем матче, кстати, травму получил еще один игрок, Милана Таженова.

В таком состоянии, вероятно, важно было просто победить. В начале матча гости неплохо держались, успевая отвечать голами на голы – 3:3, 5:5. Далее дончанки выдали мощный рывок - 8:1 и, казалось, сняли все вопросы относительно исхода матча. Однако подмосковный клуб к перерыву забросил сразу четыре гола подряд и сохранил интригу – 14:10.

Во второй части игры даже лидеры команды хозяева на фоне накопившейся усталости стали ошибаться… Виктория Борщенко, Анна Сень, Лоис Аббинг, Марина Судакова. «Звезда» временами подбиралась на расстояние в два гола. В какой-то момент даже было тревожно за результат, но чемпион и лидер России все-таки одолел середняка - 27:25, пусть и не так легко.

Самым результативным игроком вечера стала Виктория Климанцева из «Звезды» - семь голов. По шесть попаданий - у ростовчанок Виктории Борщенко и Лоис Аббинг.

Теперь у «Ростов-Дона» на повестке дня - четвертьфинальный матч Кубка России в Краснодаре против местной «Кубани» (6 марта), а уже 9-го числа «желто-черные» сыграют свой последний на основном этапе Лиги чемпионов матч - против датского «Оденсе».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.