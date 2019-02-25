ГК «Ростов-Дон» обыграл «Звезду»



Донские гандболистки в последнем матче предварительного этапа чемпионата России превзошли «Звезду» из Звенигорода – 27:25.



Матчем против звенигородок подопечные Амброса Мартина завершали утомительный период, в ходе которого ростовчанки сначала сыграли два матча за два дня (против «Кубани» и «АГУ-АдыИФ»), потом принимали дома главного конкурента в Суперлиге - тольяттинскую «Ладу», а затем без нескольких лидеров (Полина Кузнецова, Анна Вяхирева, Юлия Манагарова) сразились (и, увы, проиграли) дома в Лиге чемпионов с французским «Мецем». В последнем матче, кстати, травму получил еще один игрок, Милана Таженова.



В таком состоянии, вероятно, важно было просто победить. В начале матча гости неплохо держались, успевая отвечать голами на голы – 3:3, 5:5. Далее дончанки выдали мощный рывок - 8:1 и, казалось, сняли все вопросы относительно исхода матча. Однако подмосковный клуб к перерыву забросил сразу четыре гола подряд и сохранил интригу – 14:10.



Во второй части игры даже лидеры команды хозяева на фоне накопившейся усталости стали ошибаться… Виктория Борщенко, Анна Сень, Лоис Аббинг, Марина Судакова. «Звезда» временами подбиралась на расстояние в два гола. В какой-то момент даже было тревожно за результат, но чемпион и лидер России все-таки одолел середняка - 27:25, пусть и не так легко.



Самым результативным игроком вечера стала Виктория Климанцева из «Звезды» - семь голов. По шесть попаданий - у ростовчанок Виктории Борщенко и Лоис Аббинг.



Теперь у «Ростов-Дона» на повестке дня - четвертьфинальный матч Кубка России в Краснодаре против местной «Кубани» (6 марта), а уже 9-го числа «желто-черные» сыграют свой последний на основном этапе Лиги чемпионов матч - против датского «Оденсе».