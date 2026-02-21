ГК «Ростов-Дон» обыграл «Звезду» со счетом 31:30

- Мы остались живы, выиграли, очень рады. Сегодня не получилось где-то в защите. Через раз у вратарей не получалось. У каждого на каждой позиции где-то что-то не получалось, пытались менять, что-то делать. Бывают такие игры, - отметила главный тренер «Ростов-Дона» Ирина Дибирова.

Фото: ГК «Ростов-Дон»

ГК «Ростов-Дон» обыграл «Звезду» в матче 21 февраля. Встреча с командой из Звенигорода прошла 21 февраля в донской столице.С первых минут игры ростовской команде удавалось занимать лидирующую позицию. Однако вскоре соперницы начали опережать и постепенно увеличивать дистанцию в счете. После перерыва у южанок получилось обогнать «Звезду». Но спортсменки из Звенигорода не сдавались и вновь стали обгонять по результатам. Команды шли бок о бок до завершающего свистка. Последний бросок для «Ростов-Дона» стал решающим. Ростовчанки вырвались вперед со счетом 31:30.Лучшим игроком матча стала Дарья Стаценко. Гандболистка забила больше всего голов в своей команде - шесть.