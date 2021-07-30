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Гандболистки «Ростов-Дона» вышли в плей-офф Олимпиады

Гандболистки «Ростов-Дона» вышли в плей-офф Олимпиады

Гандболистки «Ростов-Дона» в составе сборной России вышли в плей-офф Олимпиады в Токио. Отборочный матч со сборной Испании прошёл 2 августа.

Уверенная победа над испанками со счётом 34:31 подарила россиянкам путёвку в следующий этап. Сейчас девушки находятся на втором месте в рейтинге. Что неудивительно, первые матчи на Олимпиаде у россиянок явно не пошли. Сначала девушки сыграли вничью со сборной Бразилии, а потом с разгромом уступили Швеции. Однако после этого девушки собрались и забрали три победы подряд. Сборная России обыграла Венгрию, Францию и Испанию.

Напомним, третья часть российской команды - это спортсменки клуба «Ростов-Дон». Среди них - Виктория Калинина, Юлия Манагарова, Кристина Кожокарь, Ксения Макеева, Владлена Бобровникова и коренная ростовчанка Галина Габисова.

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