Гандболистки «Ростов-Дона» вышли в плей-офф Олимпиады

Гандболистки «Ростов-Дона» в составе сборной России вышли в плей-офф Олимпиады в Токио. Отборочный матч со сборной Испании прошёл 2 августа.Уверенная победа над испанками со счётом 34:31 подарила россиянкам путёвку в следующий этап. Сейчас девушки находятся на втором месте в рейтинге. Что неудивительно, первые матчи на Олимпиаде у россиянок явно не пошли. Сначала девушки сыграли вничью со сборной Бразилии, а потом с разгромом уступили Швеции. Однако после этого девушки собрались и забрали три победы подряд. Сборная России обыграла Венгрию, Францию и Испанию.Напомним, третья часть российской команды - это спортсменки клуба «Ростов-Дон». Среди них - Виктория Калинина, Юлия Манагарова, Кристина Кожокарь, Ксения Макеева, Владлена Бобровникова и коренная ростовчанка Галина Габисова.