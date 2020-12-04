Гандболистки «Ростов-Дона» в составе сборной России обыграли команду Швеции

Игроки ГК «Ростов-Дон» в составе национальной сборной вырвали победу у команды Швеции. Последний тур предварительного раунда Евро-2020 состоялся 7 декабря в городе Хернинг в Дании.Матч начали три гандболистки «Ростов-Дона»: Юлия Манагарова, Ксения Макеева и Кристина Кожокарь. На площадку вышла Анна Лагерквист, которая временно перешла в национальную команду Швеции из «Ростов-Дона».С первых минут игра шла мяч в мяч, однако уже на седьмой минуте россиянки забили три гола подряд. Россия вела со счетом 6:3. На девятой минуте Юлия Манагарова реализовала выход один на один, и счет стал 8:4 в пользу россиянок. После первого тайм-аута шведская команда стала догонять россиянок. К концу первого тайма разрыв в счете составлял всего два очка - 15:13.Второй тайм оказался сложнее для сборной России. С начала шведки сравняли счет до 15 очков, а позже и вовсе взяли ситуацию в свои руки. Однако под конец матча россиянки вырвались на четыре очка. Встреча завершилась победой России со счетом 30:26.По итогам отчетного матча национальная сборная набрала шесть очков и заняла первое место в группе В. В основной раунд россиянкам автоматически присвоено два очка. Следующий матч России предстоит сыграть 11 декабря.