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Гандболистки «Ростов-Дона» в составе сборной России обыграли Венгрию на Олимпиаде

Гандболистки «Ростов-Дона» в составе сборной России обыграли Венгрию на Олимпиаде

Гандболистки Ростов-Дона в составе сборной России обыграли Венгрию на Олимпиаде в Токио со счётом 38:31. Матч прошёл 29 июля.

Ранее игра у россиянок совсем не шла. Они сыграли вничью с Бразилией и проиграли сборной Японии. Однако с Венгрией наши девушки разыгрались. Уверенная победа принесла России три балла в общем зачёте, а значит, ещё есть шанс выйти из группы. Следующий матч против Франции пройдёт 31 июля.

Напомним, треть сборной России - это игроки «Ростов-Дона». Среди них - Виктория Калинина, Юлия Манагарова, Кристина Кожокарь, Ксения Макеева, Владлена Бобровникова и коренная ростовчанка Галина Габисова. Ещё несколько девушек были выходцами из ростовского клуба, однако сейчас играют в ЦСКА, «Астраханочке» и «Будучности».

Фото: Федерация России по гандболу.

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