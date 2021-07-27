Гандболистки Ростов-Дона в составе сборной России обыграли Венгрию на Олимпиаде в Токио со счётом 38:31. Матч прошёл 29 июля.Ранее игра у россиянок совсем не шла. Они сыграли вничью с Бразилией и проиграли сборной Японии. Однако с Венгрией наши девушки разыгрались. Уверенная победа принесла России три балла в общем зачёте, а значит, ещё есть шанс выйти из группы. Следующий матч против Франции пройдёт 31 июля.Напомним, треть сборной России - это игроки «Ростов-Дона». Среди них - Виктория Калинина, Юлия Манагарова, Кристина Кожокарь, Ксения Макеева, Владлена Бобровникова и коренная ростовчанка Галина Габисова. Ещё несколько девушек были выходцами из ростовского клуба, однако сейчас играют в ЦСКА, «Астраханочке» и «Будучности».Фото: Федерация России по гандболу.