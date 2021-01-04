Гандболистка «Ростов-Дон» может пропустить матч Лиги чемпионов

Игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» Катарина Крпеж-Шлезак рискует пропустить матч Лиги Чемпионов 20/21 с норвежской командой «Вайперс». Чемодан с игровой формой и личными вещами спортсменки украли из автобуса накануне отъезда спортсменок из гостиницы в Меце в местный аэропорт.Без формы Катарина не может играть. «Ростов-Дон» направил официальное письмо в Европейскую федерацию гандбола с просьбой разрешить гандболистке участвовать в матче в обычной футболке с наклеенной фамилией и номером.Катарина заявила о краже в местную полицию. У девушки есть всего пару дней, чтобы решить вопрос с формой или все-таки получить разрешение от федерации гандбола. Встреча «Ростов-Дон» с «Вайперсом» состоится 13 января в норвежском городе Кристиансанн.Правая средняя «Ростов-Дон» Катарина Крепж-Шлезак родом из Сербии. До 2011 года девушка играла на родине за клуб «Врнячка-Баня», затем перешла в македонский «Металург». С 2014 по 2020 годы выступала за венгерский Эрд.Вместе с командой Сербии гандболистка участвовала в трех чемпионатах мира и шести чемпионатах Европы. Кроме того, Катарина – серебряный призер ЧМ-2013 и лучший бомбардир чемпионата Европы 2018 года (50 мячей).