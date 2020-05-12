Спортсменка из Сербии подписала контракт с ГК «Ростов-Дон»

Состав гандбольного клуба «Ростов-Дон» пополнила спортсменка из Сербии. О том, что Катарина Крпеж-Шлезак подписала контракт с командой, стало известно 15 мая.Девушка начала свою карьеру в родном «Врнячка-Баня», до 2011-го играла в Сербии, затем перешла в македонский «Металлург», после — в словенский «Крим» и венгерский «Эрд», где играла до 2020 года. Выступает за сборную Сербии на позиции правой крайней.Катарина имеет статус чемпиона Средиземноморских игр, серебряного призёра чемпионата мира, лучшего бомбардира чемпионата Европы, чемпиона Сербии, обладателя Кубка Сербии, чемпиона Македонии, обладателя Кубка Македонии, чемпиона Словении, обладателя кубка Словении.