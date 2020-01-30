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Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Маслова перешла в «Будучность»

Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Маслова перешла в «Будучность»
Одна из спортсменок гандбольного клуба «Ростов-Дон» подписала контракт с другой командой. О том, что Валерия Маслова переходит в черногорскую «Будучность», стало известно 3 февраля.

Правая полусредняя будет играть за новый клуб в течение двух сезонов. Клуб «Будучность» - двукратный победитель Лиги чемпионов, трёхкратный обладатель Кубка Кубков и Куба Европейской федерации гандбола.

Валерия Маслова является воспитанницей ГК «Ростов-Дон». В основном составе они стала играть в сезоне-2017/2018. Она также является гандболисткой сборной России.

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