Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Маслова перешла в «Будучность»



Одна из спортсменок гандбольного клуба «Ростов-Дон» подписала контракт с другой командой. О том, что Валерия Маслова переходит в черногорскую «Будучность», стало известно 3 февраля.



Правая полусредняя будет играть за новый клуб в течение двух сезонов. Клуб «Будучность» - двукратный победитель Лиги чемпионов, трёхкратный обладатель Кубка Кубков и Куба Европейской федерации гандбола.



Валерия Маслова является воспитанницей ГК «Ростов-Дон». В основном составе они стала играть в сезоне-2017/2018. Она также является гандболисткой сборной России.