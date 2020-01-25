Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Седойкина стала лучшим игроком матча с «Мецем»



Фанаты гандбольного клуба «Ростов-Дон» выбрали лучшего игрока выездного матча с французским «Мецем». Большинство болельщиков отдали голоса за вратаря Анну Седойкину.



Игра прошла во Франции 25 января. Донские спортсменки уступили со счётом 23:20. «Мец» всегда был сильным соперником для «Ростов-Дона», наши девушки одолели француженок только один раз. На площадку не смогла выйти Анна Вяхирева, которую недавно признали лучшей гандболисткой планеты.



Анна Седойкина на протяжении встречи стойко спасала свою команду, благодаря чему отрыв «Меца» по итогу матча был не таким большим. Её игру фанаты признали лучшей. Девушка набрала более 61 процента голосов. На втором месте оказалась Юлия Манагарова, на третьем — Ярослава Фролова.