ЖФК «Ростов» продлил контракт с главным тренером еще на три года

Фото: ЖФК Ростов

В пресс-службе футбольного клуба «Ростов» объявили о продлении контракта с главным тренером женской команды Яной Чуб.Новое соглашение будет действовать до конца 2028 года. В июле 2024 года Яна Чуб заняла пост главного тренера женской команды. За время своей работы 35-летний наставник проявила себя как талантливый и эффективный специалист. Под её руководством команда провела 12 матчей, в четырёх из которых одержала победу. В настоящее время команда занимает восьмое место среди шестнадцати участников в турнирной таблице Суперлиги.Стоит отметить, что Яна Чуб выступала за ЖФК «Ростов» с момента его создания в 2020 году. В начале своей карьеры в профессиональном футболе она играла за азовскую команду «Дон». В возрасте 18 лет её пригласили в краснодарскую «Кубаночку».За 12 сезонов Яна провела более 150 матчей, завоевала бронзовую медаль чемпионата России и трижды играла в финалах Кубка России. Также была главным наставникам молодежной женской футбольной команды в родном Ростове.