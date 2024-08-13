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Футбольный клуб «Чайка» из Ростовской области объявил об уходе главного тренера

Футбольный клуб «Чайка» из Ростовской области объявил об уходе главного тренера
Футбольный клуб «Чайка» из Ростовской области объявил об уходе главного тренера Дмитрия Пятибратова. Об этом было сообщено в социальных сетях клуба 13 августа.

Пятибратов и клуб расторгли трудовой договор по обоюдному согласию сторон. Он возглавлял песчанокопскую команду с декабря 2022 года. Под его руководством клуб вышел в Мелбет-Первую Лигу, заняв второе место в LEON-Второй Лиге. На данный момент «Чайка» занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Причина ухода 48-летнего тренера — переход в воронежский «Факел», где он работал до того, как стать главным тренером «Чайки». Детали контракта не разглашаются.
Фото: ФК "Чайка"
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