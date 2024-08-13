Фото: ФК "Чайка"

Футбольный клуб «Чайка» из Ростовской области объявил об уходе главного тренера Дмитрия Пятибратова. Об этом было сообщено в социальных сетях клуба 13 августа.Пятибратов и клуб расторгли трудовой договор по обоюдному согласию сторон. Он возглавлял песчанокопскую команду с декабря 2022 года. Под его руководством клуб вышел в Мелбет-Первую Лигу, заняв второе место в LEON-Второй Лиге. На данный момент «Чайка» занимает четвёртое место в турнирной таблице.Причина ухода 48-летнего тренера — переход в воронежский «Факел», где он работал до того, как стать главным тренером «Чайки». Детали контракта не разглашаются.