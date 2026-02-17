Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» не нуждается в трансферах, считает бывший игрок команды Андрей Аршавин. По словам экс-футболиста, в клубе закрыты все позиции, и игроков достаточно.До окончания зимнего трансферного окна осталось несколько недель. Пока «Ростов» еще укрепил состав новыми футболистами.В январе ФИФА наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новых игроков на три трансферных окна. Причиной стали долги перед уругвайским клубом «Пеньяроль» за трансфер Родриго Саравии.Тогда в клубе утверждали, что покупка игрока была разделена на несколько платежей, и на тот момент оставался невыплаченным последний. Позже ограничения были сняты.Генеральный директор клуба Игорь Гончаров сообщил о планах на трансферы, но не стал раскрывать детали.