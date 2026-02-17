Футбольный клуб «Ростов» не нуждается в трансферах
Футбольный клуб «Ростов» не нуждается в трансферах, считает бывший игрок команды Андрей Аршавин. По словам экс-футболиста, в клубе закрыты все позиции, и игроков достаточно.
До окончания зимнего трансферного окна осталось несколько недель. Пока «Ростов» еще укрепил состав новыми футболистами.
В январе ФИФА наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новых игроков на три трансферных окна. Причиной стали долги перед уругвайским клубом «Пеньяроль» за трансфер Родриго Саравии.
Тогда в клубе утверждали, что покупка игрока была разделена на несколько платежей, и на тот момент оставался невыплаченным последний. Позже ограничения были сняты.
Генеральный директор клуба Игорь Гончаров сообщил о планах на трансферы, но не стал раскрывать детали.