На автодороге М-4 под Каменском-Шахтинским ограничили движение из-за дорожных работ

На трассе М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинским ограничили движение из-за дорожных работ. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции 17 февраля.

На 940-м километре у хутора Федорцева дорожники проводят ямочный ремонт. Из-за этого на участке была перекрыта правая полоса движения. Транспорт в этом месте двигается с минимальной скоростью. Затор растянулся на три километра, до хутора Среднеговейного.

Водителей Ростовской области просят учитывать данную ситуацию на дороге и заранее планировать свои маршруты.
Фото: Яндекс Карты
