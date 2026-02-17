Единственный выживший участник захвата заложников в ростовском СИЗО дал первые показания в суде
В Южном окружном военном суде состоялось очередное заседание по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО. В центре внимания оказались показания Даниила Камнева*, единственного выжившего из группы захватчиков, который впервые дал свои показания в суде. Об этом сообщает портал DonDay.
История дерзкого захвата изолятора, прогремевшая на всю страну, до сих пор вызывает широкий резонанс. Десятки публикаций в СМИ, видео и фотоматериалы с места событий – все это свидетельствует о масштабе произошедшего. Однако подробности подготовки к побегу оставались в тени.
Даниил Камнев*, попавший в СИЗО после неоднократных попыток взрыва в здании ОМВД Кисловодска и осужденный на 23 года, рассказал о деталях организации побега. По его словам, подготовка началась весной, и инициатором выступил Магомед Алханов*, которому, как он утверждал, грозил большой срок.
- Он сказал, что ему грозит слишком большой срок, а сбежать из учреждения довольно просто, – цитирует обвиняемого издание DonDay.
К разработке плана постепенно подключились и другие сокамерники. Первым шагом стало приобретение телефонов, которые якобы передавались из других камер. В камере № 96, где содержались обвиняемые, по словам Камнева*, находилось около девяти мобильных устройств, спрятанных в ведре с двойным дном.
Ножи были переданы в посылках для других заключенных, Тамерлана Гиреева* и Азамата Цицкиева, и прятались под полами. «По сути, проверки посылок проходили формально, поэтому ножи в них и не нашли», – отметил Камнев, ссылаясь на свои показания во время следствия.
Помимо ножей, в арсенале обвиняемых были металлические полотна, заточенные о кровати. Этими самодельными «ножами» они ежедневно подпиливали решетки в камере, после чего замазывали следы хозяйственным мылом, чтобы не вызвать подозрений. Камнев* подчеркнул, что за 11 месяцев в камере было всего 5-6 обысков, и лишь три из них были тщательными.
Точной даты побега у сокамерников не было. Магомед Алханов* настаивал на бегстве во время сильного дождя, чтобы заглушить шорохи. Однако ожидание подходящей погоды затянулось на полгода.
Неожиданно, за день до запланированного побега, Азамату Цицкееву* приснился сон, предвещавший, что побег произойдет в праздник Курбан-байрам. Так, ночью 16 июня 2024 года захватчики решили осуществить свой план. Перед началом операции все телефоны и сим-карты были разбиты и смыты в унитаз. Затем, выбив решетку на окне, они изготовили канат из простыней и стали спускаться.
- Изначально цели взять заложников у нас не было. Мы планировали перебраться через забор, а за пределами СИЗО скрыться среди населения и потом сбежать в Ингушетию, – признался Камнев*.
Однако их планам не суждено было сбыться. Сбежавших заметил сотрудник учреждения на вышке, и ситуация мгновенно переросла в захват заложников. Камнев* также сообщил, что у них был план поджечь здание СИЗО, если их требования, направленные на «влияние на власть и администрацию» с целью «опустить» заключенных, не будут выполнены.
Штурм здания, в котором участвовали около восьми человек, сопровождался серией одиночных выстрелов и сопротивлением со стороны осужденных. Во время схватки один из спецназовцев получил ранение. Пятеро из шести сбежавших впоследствии были ликвидированы.
Даниил Камнев*, получивший черепно-мозговую травму во время штурма, очнулся в больнице. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следующие судебные заседания будут посвящены допросу и заслушиванию показаний других обвиняемых по этому резонансному делу.
* внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.