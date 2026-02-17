Новости
В Ростове-на-Дону на ремонт мостов выделят три миллиона рублей

В Ростове-на-Дону на ремонт мостов выделят три миллиона рублей. Об этом стало известно из данных на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». Определение победителя тендера запланировано на 24 февраля.

Победившей в тендере компании предстоит устранить деформации и повреждения асфальтобетонных покрытий на мостах и путепроводах. Контракт будет действовать с момента его заключения и до 30 апреля 2026 года.

В рамках контракта компания-победитель будет проводить ремонт мостов и путепроводов в Ростове в весенне-летний и зимний периоды. Планируется заделать дыры и в некоторых местах заменить дорожное полотно.

В Ростове насчитывается пять крупных мостов: Ворошиловски, Главный железнодорожный, Темерницкий, Западный и Аксайский.
Фото: соцсети
