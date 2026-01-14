У ФК «Ростов» остался долг перед «Пеньяролем» за трансфер Родриго Саравии

Фото: ФК Ростов

13 января Международная федерация футбола (ФИФА) наложила запрет на регистрацию новых футболистов для «Ростов» на период до лета 2027 года. Объяснения причин такого решения со стороны ФИФА не были предоставлены.Спустя некоторое время пресс-служба клуба «Ростов» обнародовала заявление. В нем говорится о задолженности перед футбольным клубом «Пеньяроль» за трансфер Родриго Саравии. Летом 2024 года оплата за переход игрока не была осуществлена полностью, а была разделена на несколько частей.На данный момент остается невыплаченным последний транш. Ожидается, что вопрос будет решен в ближайшее время.Вероятно, именно это обстоятельство послужило основанием для введения запрета на регистрацию новых игроков.