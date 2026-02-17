Новости
В Ростовской области врач рассказала, чем грозит сухой воздух в квартирах

В Ростовской области врач рассказала, чем грозит сухой воздух в квартирах

Хотя зима официально подходит к концу, а морозы в Ростовской области отступили, сменившись плюсовой температурой, комфорта жителям это пока не прибавило. Центральное отопление продолжает работать, и в квартирах установился не только избыток тепла, но и крайне низкий уровень влажности. Это сочетание, как предупреждают медики, негативно сказывается на самочувствии и может привести к ряду заболеваний.

Сухой воздух – маскировка простуды или отдельная проблема?

Многие ростовчане, ощущая першение в горле, кашель и сухость в носу, принимают эти симптомы за начинающуюся простуду. Однако, как пояснила врач из Ростовской области Дарья Мелешко, эти ощущения могут быть прямым следствием сухого воздуха в помещениях.

- Кашель, вызванный сухим воздухом, обычно имеет рефлекторный, надсадный характер, без других простудных симптомов, таких как боль в горле, насморк или головная боль, – отмечает доктор Мелешко.

Нормальная влажность воздуха в жилых помещениях должна составлять 60-80%. В отопительный сезон этот показатель снижается в два-три раза. Сухой воздух в первую очередь поражает слизистую оболочку носоглотки, делая ее уязвимой для бактерий и инфекций.

От фарингита до астмы: дыхательные пути под ударом

Сниженная влажность воздуха становится благодатной почвой для развития и обострения респираторных заболеваний. Фарингиты, ларингиты, трахеиты, бронхиты и даже обострение астмы – вот далеко неполный список проблем, которые могут спровоцировать патологически сухие условия в квартире.

- Сухой воздух активно забирает влагу со всех поверхностей, включая нашу кожу, – говорит врач. – Кроме того, в таком воздухе снижается содержание кислорода, а концентрация пыли, аллергенов и вирусов возрастает, что способствует развитию аллергических и инфекционных заболеваний.

Сердце тоже страдает: как температура влияет на сердечно-сосудистую систему

Высокая температура в квартире, даже если на улице ощущается тепло, может стать серьезной нагрузкой для сердечно-сосудистой системы.
- В жарком помещении происходит расширение сосудов, снижение артериального давления и учащение пульса. Организм активно теряет жидкость из-за усиленного потоотделения, что особенно опасно для людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями, – предостерегает Дарья Мелешко.

Как распознать сухость воздуха?

Помимо очевидной сухости кожи, о пересушенном воздухе могут свидетельствовать и другие признаки:

Электризация вещей. Одежда, синтетические покрывала, шторы и другие предметы начинают «бить током».
Состояние комнатных растений. Кончики листьев у домашних растений могут становиться сухими и коричневыми.

Самым простым и эффективным способом нормализации микроклимата в квартире является использование увлажнителя воздуха. Современные приборы позволяют легко достичь оптимального уровня влажности одним нажатием кнопки.

Однако, если покупка увлажнителя пока не входит в планы, существует ряд доступных естественных методов:

- Комнатные растения. Правильно подобранные растения, такие как комнатный папоротник, фикус или драцена, могут значительно улучшить влажность воздуха. Важно помнить о регулярном протирании листьев от пыли.

- Влажная уборка. Регулярное проведение влажной уборки не только насыщает воздух влагой, но и помогает избавиться от пыли и микроорганизмов.

- Пар после душа/ванны. Не сливайте воду сразу после водных процедур, а откройте дверь в ванную комнату, чтобы пар распространился по квартире.

Емкости с водой. Расставьте по дому вазы или другие емкости с водой. Добавление декоративных элементов, таких как гидрогелевые шарики или камешки, не только украсит интерьер, но и ускорит процесс испарения.

Забота о поддержании оптимальной влажности в доме – это не просто вопрос комфорта, а важный аспект профилактики многих заболеваний, особенно в переходные периоды, когда отопительный сезон еще не завершен, а погодные условия нестабильны.
Фото: Нейросеть
