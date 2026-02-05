Новости
Международная федерация футбольных ассоциаций сняла трансферный бан с ФК «Ростов»

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) сняла трансферный запрет с ФК «Ростов». Информация об этом появилась в обновленном реестре на сайте организации.

Напомним, что в январе этого года ФИФА наложила трансферный бан на ростовчан. Причиной этому стали долги перед уругвайским клубом «Пеньяроль» за игрока Родриго Саравию. Тогда в клубе заявили, что трансфер игрока был разделён на несколько траншей, на тот момент оставалось выплатить последний.

Сегодня «Ростов» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. В первом матче чемпионата после зимнего перерыва клуб сыграет на выезде с текущим лидером «Краснодаром» 28 февраля.
Фото: ФК Ростов
