Фото: Дондей

До 30 апреля в Ростов доставят 90 автобусов, которые взяты в лизинг. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.По данным местных властей, 17 февраля компания «Ростовпассажиртранс» заключила договор на аренду 90 транспортных средств: 70 из них будут большой вместимости, а 20 — особо большой. Общий бюджет контракта составляет 2,4 миллиарда рублей. Согласно данным госзакупок, аренду автобусов планируется завершить до конца 2028 года. После этого каждый автобус можно будет приобрести за 1,2 тысячи рублей.Планируется, что уже в мае новые автобусы начнут курсировать по городским маршрутам.По мнению экспертов, в ближайшие два года городу необходимо обновить более 200 единиц общественного транспорта.