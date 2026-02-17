Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

До 30 апреля в Ростов доставят 90 автобусов, которые взяты в лизинг

До 30 апреля в Ростов доставят 90 автобусов, которые взяты в лизинг
До 30 апреля в Ростов доставят 90 автобусов, которые взяты в лизинг. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

По данным местных властей, 17 февраля компания «Ростовпассажиртранс» заключила договор на аренду 90 транспортных средств: 70 из них будут большой вместимости, а 20 — особо большой. Общий бюджет контракта составляет 2,4 миллиарда рублей. Согласно данным госзакупок, аренду автобусов планируется завершить до конца 2028 года. После этого каждый автобус можно будет приобрести за 1,2 тысячи рублей.

Планируется, что уже в мае новые автобусы начнут курсировать по городским маршрутам.

По мнению экспертов, в ближайшие два года городу необходимо обновить более 200 единиц общественного транспорта.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика