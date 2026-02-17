Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Авария оставила без света Первомайский район Ростова

Авария оставила без света Первомайский район Ростова

В Первомайском районе Ростова-на-Дону вечером 17 февраля произошло отключение электроэнергии из-за сбоя. Без света остались жители переулков Третьякова, Хачатуряна, Врубеля, Алябьева, а также улиц Туполева и Индустриальной — всего около 20 квартир.

Сбои затронули работу лифтов и светофоров на близлежащих перекрестках, что создало неудобства для местных жителей. Специалисты энергокомпании уже приступили к устранению неисправности на месте.

По предварительным данным, электроснабжение обещают восстановить в ближайшие часы, ориентировочно к 19:00. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за обновлениями от коммунальных служб.
Фото: нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика