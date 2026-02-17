Авария оставила без света Первомайский район Ростова

Фото: нейросеть

В Первомайском районе Ростова-на-Дону вечером 17 февраля произошло отключение электроэнергии из-за сбоя. Без света остались жители переулков Третьякова, Хачатуряна, Врубеля, Алябьева, а также улиц Туполева и Индустриальной — всего около 20 квартир.Сбои затронули работу лифтов и светофоров на близлежащих перекрестках, что создало неудобства для местных жителей. Специалисты энергокомпании уже приступили к устранению неисправности на месте.По предварительным данным, электроснабжение обещают восстановить в ближайшие часы, ориентировочно к 19:00. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за обновлениями от коммунальных служб.