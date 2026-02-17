Стало известно, где поесть вкусные блины на Масленицу в Ростове

Фото: Rostov.ru

Выяснилось, где поесть блины на Масленицу в Ростове. Список публикует Donday.ru.Для тех, кто желает полакомиться недорого, подойдут позиции из заведения здорового фастфуда «Вкуснолюбов». Блин без начинки – по стоимости 110 рублей, а самый дорогой - 680 рублей, с красной икрой.Из недорогих заведений можно попробовать блины в «Сметане». Цены варьируются от 250 до 560 рублей. Представлены классические позиции: самый недорогой – блин со сметаной и вареньем. Самый дорогой – с креветками и авокадо.Заглянуть стоит и в «Пить Кофе». Там цены на блинчики начинаются от 399 до 540 рублей. Самый дешевый блин – с кремом тирамису и манго, а также с шоколадом и бананом.Средняя ценовая политика в кафе «Яга» в переулке Соборном, 17. Там цены от 450 до 950 рублей. Также до 1 000 рублей уложились в «Эрти» на улице Нижнебульварной, 6. Цены варьируются от 430 до 550 рублей. В «Магадане» на Кировском проспекте, 39 тоже можно отведать блины до 1 000 рублей. Самый недорогой блинчик – от 520 рублей, максимальная цена – 750 рублей.Для тех, кто хочет отдохнуть «на широкую ногу», придется по вкусу «Онегин Дача» на проспекте Чехова, 45Б. Самый дешевым блин за 570 рублей – с заварным кремом и соусом из ягод, а дорогой – с щучьей икрой и сметаной за 990 рублей. Также посетителям предлагают блины с щучьей икрой и сливочным маслом за 1 990 рублей (210 граммов), также с красной икрой и сливочным маслом за 2 300 рублей (210 граммов) и с черной икрой и сливочным маслом за 6 900 рублей (180 граммов).