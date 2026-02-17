Новости
На Дону более 30% памятников архитектуры в неудовлетворительном состоянии

На Дону более 30% памятников архитектуры в неудовлетворительном состоянии, по данным депутата Законодательного Собрания Светланы Мананкиной.

В Ростовской области насчитывается 1 600 зданий. Они имеют охранный статут, треть находится в неудовлетворительном состоянии. Узнать о текущем состоянии домов нельзя, поскольку эту информация в закрытом доступе. Это не дает полноценно изучить строение и узнать о его реальных проблемах.

Власти предложили изменения в областной закон об объектах культурного наследия, чтобы решить эту проблему. С 1 июня информация о памятниках архитектуры, которые находятся в плохом состоянии, будет доступна для всех.

Ее можно будет найти в Единой информационной системе жилищного строительства.
Фото: Дондей
