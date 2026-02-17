Новости
Новочеркасск планирует взять кредит у правительства Ростовской области

Новочеркасск планирует взять кредит у правительства Ростовской области. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в соцсетях.

По его словам, к 2026 году бюджет Новочеркасска испытывает трудности. Муниципальный долг достиг более миллиарда рублей, и на его обслуживание уходит более 200 миллионов рублей ежегодно.

Чтобы улучшить ситуацию, власти рассматривают возможность получения бюджетного кредита от правительства Ростовской области с низкой процентной ставкой.

По словам Павла Исакова, такая мера поможет погасить дорогие коммерческие кредиты, значительно сократить расходы на обслуживание долга и направить высвободившиеся средства на развитие города.
