Фото: Dоnday

Новочеркасск планирует взять кредит у правительства Ростовской области. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в соцсетях.По его словам, к 2026 году бюджет Новочеркасска испытывает трудности. Муниципальный долг достиг более миллиарда рублей, и на его обслуживание уходит более 200 миллионов рублей ежегодно.Чтобы улучшить ситуацию, власти рассматривают возможность получения бюджетного кредита от правительства Ростовской области с низкой процентной ставкой.По словам Павла Исакова, такая мера поможет погасить дорогие коммерческие кредиты, значительно сократить расходы на обслуживание долга и направить высвободившиеся средства на развитие города.