В Ростовской области за 23 млн рублей продают ферму «пресноводных лобстеров»

Фото: Авито

На популярном сайте объявлений в Ростовской области появилось необычное предложение. За 23 миллиона рублей в Волгодонском районе продается ферма, специализирующаяся на выращивании и переработке австралийских красноклешневых раков. Очень часто их называют "пресноводными лобстерами".Производственный комплекс включает в себя все необходимое для полного цикла – от выращивания до заморозки. Покупателям предлагаются два варианта сделки:Приобретение действующего бизнеса с полным комплектом производственного оборудования. Это включает в себя установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) общей площадью водного зеркала около 573 кв. м, биофильтры, шок-камеру, вакууматоры, мясорубку, насосы и другую технику. Также покупателю передаются уникальные рецептуры кормов, технологии, ноу-хау, маточное поголовье раков и налаженная система учета и сбыта. Операционная деятельность будет продолжена силами существующего штата из 6 человек. Производственные площади (цех УЗВ и теплица) будут переданы в аренду с возможностью дальнейшего перезаключения договоров. Аренда также распространяется на водные объекты – пруды, с перспективой расширения. Новому владельцу предоставляются арендные каникулы до шести месяцев.Этот вариант включает в себя все преимущества первой сделки, а также приобретение в собственность земельных участков площадью 37,29 га (включая 8 га действующих прудов) и всех производственных объектов, включая котельную и насосную станцию.В обоих случаях покупателю предоставляется возможность дальнейшего расширения бизнеса и докупки земли.Продавец готов предоставить всю необходимую документацию и договориться о просмотре объекта.