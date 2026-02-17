Минприроды объяснило причину позеленения воды в одном из водоемов Ростова

Фото: нейросеть

Ранее жители микрорайона Суворовского в Ростове жаловались на позеленение воды в балке. На проблему обратили специалисты Министерства природы Ростовской области.Как отметили специалисты ведомства, в феврале на тепловых сетях в микрорайоне Суворовском произошла коммунальная авария. Для определения места повреждения теплоснабжающая компания использовала безопасный краситель «Уранин-А».После этого окрашенная в зелёный цвет жидкость оказалась в канализации, а затем в балке.Ремонтные работы на месте аварии планируется завершить к 25 февраля.