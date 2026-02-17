Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Минприроды объяснило причину позеленения воды в одном из водоемов Ростова

Минприроды объяснило причину позеленения воды в одном из водоемов Ростова
Ранее жители микрорайона Суворовского в Ростове жаловались на позеленение воды в балке. На проблему обратили специалисты Министерства природы Ростовской области.

Как отметили специалисты ведомства, в феврале на тепловых сетях в микрорайоне Суворовском произошла коммунальная авария. Для определения места повреждения теплоснабжающая компания использовала безопасный краситель «Уранин-А».

После этого окрашенная в зелёный цвет жидкость оказалась в канализации, а затем в балке.

Ремонтные работы на месте аварии планируется завершить к 25 февраля.
Фото: нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика