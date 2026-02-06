ФК «Ростов» готовится к усилению состава команды в ближайшее время
ФК «Ростов» готовится к усилению состава команды в ближайшее время. ФИФА сняла запрет на трансферы для клуба из Ростова. Вероятно, руководство клуба урегулировало финансовые вопросы с уругвайским «Пеньяролем» по поводу игрока Родриго Саравии.
До начала зимнего трансферного окна осталось совсем немного времени. Команда планирует пополнить состав новыми игроками.
«Мы рассматриваем определенные варианты, но пока не готовы их раскрывать», — сообщил генеральный директор клуба Игорь Гончаров в интервью «Матч ТВ».