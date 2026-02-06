Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» готовится к усилению состава команды в ближайшее время. ФИФА сняла запрет на трансферы для клуба из Ростова. Вероятно, руководство клуба урегулировало финансовые вопросы с уругвайским «Пеньяролем» по поводу игрока Родриго Саравии.До начала зимнего трансферного окна осталось совсем немного времени. Команда планирует пополнить состав новыми игроками.«Мы рассматриваем определенные варианты, но пока не готовы их раскрывать», — сообщил генеральный директор клуба Игорь Гончаров в интервью «Матч ТВ».