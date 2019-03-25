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Футболисты вернулись в «Ростов» из сборных своих стран

Футболисты вернулись в «Ростов» из сборных своих стран
В Ростов-на-Дону вернулись футболисты, которые на время уезжали поддержать сборные своих стран. В пресс-службе ФК «Ростов» рассказали, что завершилась пауза на матчи национальных команд.

Клуб «жёлто-синих» на время покидали восемь спортсменов.

Ивелин Попов выступил за Болгарию в матче отбора на Евро-2020. Также с его участием прошла встреча Болгария - Черногория.

Рагнар Сигурдссон помог сборной Исландии сыграть против Франции. На встрече с Андоррой Исландия победила со счётом 2:0.

В сборную России отправился Алексей Ионов. Наша команда блестяще разгромила Казахстан в рамках отбора на Евро-2020.

Данил Глебов отправился в российскую «молодёжку». С его помощью наша сборная обыграла Норвегию со счётом 5:1.

Элдор Шомуродов отличился и забил единственный угол во время матча Узбекситан - Китай.

За Словению сыграл Миха Мевля.

Сейчас все «сборники» уже вернулись в Ростов, где готовятся к матчу с «Уралом».

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