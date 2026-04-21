В аэропорту Волгограда экстренно приземлился самолет донской компании «Азимут»

В аэропорту Волгограда экстренно приземлился самолет донской компании «Азимут». Об этом сообщается на табло волгоградского аэропорта. 21 апреля рейс «Москва — Тбилиси» совершил незапланированную остановку.

Как сообщается, одной из пассажирок стало плохо, что потребовало экстренной посадки в ближайшем аэропорту. Ближайшим аэропортом оказался Волгоград. По информации волгоградских СМИ, на борту находилась 69-летняя пассажирка с тяжелом заболеванием. По предварительным данным, женщина скончалась.

Прибытие в Тбилиси ожидается с опозданием в четыре часа.
