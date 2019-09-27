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Игроки «Ростова» Шомуродов, Попов и Зайнутдинов вызваны в национальные сборные

Игроки «Ростова» Шомуродов, Попов и Зайнутдинов вызваны в национальные сборные
Элдор Шомуродов, Ивелин Попов и Бактиер Зайнутдинов.

Трёх игроков ФК «Ростов» вызвали в национальные сборные. В расположение своих команд отправятся Элдор Шомуродов, Ивелин Попов и Бактиер Зайнутдинов.

Сборная Узбекистана со 2 октября приступит к учебно-тренировочному сбору в Ташкенте. В их расположение отправится нападающий Элдор Шомуродов. Напомним, 24-летний спортсмен стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги в новом игровом сезоне.

Тренер сборной Болгарии вызвал полузащитника «Ростова» Ивелина Попова для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Черногорией и Англией. Первая игра состоится 11 октября, вторая — 14 октября.

Хавбек Бактиер Зайнутдинов проведёт две игры за команду Казахстана. Матч с Кипром запланирован на 10 октября, с Бельгией — на 13 октября.

Ранее сообщалось, что в российскую сборную вызваны два футболиста «Ростова» — полузащитник Алексей Ионов и защитник Дмитрий Чистяков.

В пресс-службе «жёлто-синих» добавили, что сейчас все спортсмены находятся в расположении донской команды и готовятся к матчу с ЦСКА, который пройдет 6 октября.

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