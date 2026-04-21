В Краснодаре начались слушания по делу экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба
В Краснодаре начались слушания по делу экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба и еще 11 человек. Первое предварительное судебное заседание состоялось 17 апреля под председательством судьи Игоря Чабана.
В списке ответчиков, чье имущество прокуратура требует обратить в доход государства, фигурируют известные личности: депутат Заксобрания Кубани Борис Юнанов (владелец «Элиас Групп»), основатель агрохолдинга «Юг Руси» Сергей Кислов и Василий Кислов, а также бывший мэр города Шахты Денис Станиславов и его отец Иван Станиславов, ранее занимавший пост заместителя губернатора Чуба.
Многие из них заявили, что не считают себя ответчиками по данному делу. Так, представители «Alias Group» выразили мнение, что Борис Юнанов и связанные с ним компании являются ненадлежащими ответчиками, а их включение в дело – ошибочно.
Представитель Юнанова подчеркнул, что данный иск не имеет прецедентов, поскольку суды, как правило, изымают имущество у третьих лиц лишь в случаях, когда они выступали номинальными держателями или знали о незаконном происхождении средств, на которые было приобретено это имущество. Компания также оспаривает довод прокуратуры об обязательном согласии Российской Федерации при переходе права собственности из государственной в частную, считая его неприменимым к данной ситуации.
Предполагается, что судебное разбирательство связано с резонансным делом о закрытии ростовского ипподрома. Напомним, что новость о планах владельца построить на месте исторического объекта жилой комплекс вызвала широкий общественный резонанс. Ипподром, как отмечалось, находился в частной собственности.
Прокуратура пытается доказать, что земли ипподрома были переоформлены незаконно. История вопроса уходит корнями в 2001 год, когда государственное предприятие «Ростовский республиканский ипподром» было признано банкротом при губернаторстве Владимира Чуба. Банкротство было инициировано из-за незначительной задолженности по коммунальным платежам. Впоследствии объект и земля были приобретены компанией «Агросоюз Юг Руси» Сергея Кислова, а в 2024 году ипподром перешел во владение компаний, связанных с «Неоразвитием» Бориса Юнанова.
Следующее заседание по вопросу изъятия имущества у фигурантов состоится уже 29 апреля в Краснодаре.