Фото: Donday

В Краснодаре начались слушания по делу экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба и еще 11 человек. Первое предварительное судебное заседание состоялось 17 апреля под председательством судьи Игоря Чабана.В списке ответчиков, чье имущество прокуратура требует обратить в доход государства, фигурируют известные личности: депутат Заксобрания Кубани Борис Юнанов (владелец «Элиас Групп»), основатель агрохолдинга «Юг Руси» Сергей Кислов и Василий Кислов, а также бывший мэр города Шахты Денис Станиславов и его отец Иван Станиславов, ранее занимавший пост заместителя губернатора Чуба.Многие из них заявили, что не считают себя ответчиками по данному делу. Так, представители «Alias Group» выразили мнение, что Борис Юнанов и связанные с ним компании являются ненадлежащими ответчиками, а их включение в дело – ошибочно.Представитель Юнанова подчеркнул, что данный иск не имеет прецедентов, поскольку суды, как правило, изымают имущество у третьих лиц лишь в случаях, когда они выступали номинальными держателями или знали о незаконном происхождении средств, на которые было приобретено это имущество. Компания также оспаривает довод прокуратуры об обязательном согласии Российской Федерации при переходе права собственности из государственной в частную, считая его неприменимым к данной ситуации.Предполагается, что судебное разбирательство связано с резонансным делом о закрытии ростовского ипподрома. Напомним, что новость о планах владельца построить на месте исторического объекта жилой комплекс вызвала широкий общественный резонанс. Ипподром, как отмечалось, находился в частной собственности.Прокуратура пытается доказать, что земли ипподрома были переоформлены незаконно. История вопроса уходит корнями в 2001 год, когда государственное предприятие «Ростовский республиканский ипподром» было признано банкротом при губернаторстве Владимира Чуба. Банкротство было инициировано из-за незначительной задолженности по коммунальным платежам. Впоследствии объект и земля были приобретены компанией «Агросоюз Юг Руси» Сергея Кислова, а в 2024 году ипподром перешел во владение компаний, связанных с «Неоразвитием» Бориса Юнанова.Следующее заседание по вопросу изъятия имущества у фигурантов состоится уже 29 апреля в Краснодаре.