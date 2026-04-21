Экс-замглавы Ростова Виктория Чернышова назначена замминистром образования региона
Новым заместителем министра образования Ростовской области стала Виктория Чернышова. Она уже приступила к своим обязанностям.
Ранее стало известно, что Виктория Чернышова ушла с поста заместителя главы Ростова-на-Дону по социальным вопросам. Чиновница занимала пост замглавы городской администрации с декабря 2024 года.
Исполняющим обязанности замглавы Ростова по социальным вопросам занял Андрей Косенко. До этого он занимал пост заместителя главы по внутренней политике.