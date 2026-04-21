К расследованию уголовного дела после случившегося в цирке Ростова привлекут зрителей

В Ростове-на-Дону ищут свидетелей произошедшего с тигром в цирке. Об этом сообщили в следкоме региона.Происшествие случилось 19 апреля в цирке шапито на проспекте Нагибина. Во время выступления круг с сеткой упал и тигры испугались. Один из них перепрыгнул ограждение и ринулся в зрительские ряды. Люди были напуганы, но никто не пострадал.После случившегося следком возбудил уголовное дело. Тигра изолировали и вернули в вольер. Как ранее сообщал Donday, животное все равно будет участвовать в следующих представлениях. Жителей попросили оказать содействие.Если вы стали свидетелями произошедшего, сообщите по телефону: 8 (863) 210-97-70.