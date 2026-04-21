Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

К расследованию уголовного дела после случившегося в цирке Ростова привлекут зрителей

В Ростове-на-Дону ищут свидетелей произошедшего с тигром в цирке. Об этом сообщили в следкоме региона.

Происшествие случилось 19 апреля в цирке шапито на проспекте Нагибина. Во время выступления круг с сеткой упал и тигры испугались. Один из них перепрыгнул ограждение и ринулся в зрительские ряды. Люди были напуганы, но никто не пострадал.

После случившегося следком возбудил уголовное дело. Тигра изолировали и вернули в вольер. Как ранее сообщал Donday, животное все равно будет участвовать в следующих представлениях. Жителей попросили оказать содействие.

Если вы стали свидетелями произошедшего, сообщите по телефону: 8 (863) 210-97-70.
Фото: СУ СК по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика