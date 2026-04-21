В Ростовской области ищут пропавшего без вести подростка из Краснодарского края

В Ростовской области ищут пропавшего без вести подростка из Краснодарского края

В Ростовской области разыскивают 16-летнего юношу из Геленджика. Антонио Франко ушел из своего дома днем 21 апреля.

Антонио проживает в селе Кабардинка, расположенном в окрестностях Геленджика. Тревогу забили его близкие, когда юноша перестал выходить на связь. По предварительным данным волонтеров, есть вероятность, что подросток может находиться на территории Ростовской области.

Приметы Антонио: рост около 170 сантиметров, среднее телосложение. У него светлые волосы и зеленые глаза.

В день исчезновения молодой человек был одет в черную кофту, темные спортивные штаны, темные кроссовки и темную кепку.

Всех, кто видел Антонио или располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просят незамедлительно сообщить в полицию или по телефону 8 800 700 54 52.
Фото: Лиза Алерт
