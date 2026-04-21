Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Волонтеры Ростовской области спасают пса, которому неизвестные отрубили хвост

В хуторе Ростовской области неизвестные отрубили собаке хвост топором. Шокирующую историю рассказали волонтеры приюта «Счастливчик».

Инцидент случился 19 февраля в Каменском районе. По словам волонтеров, собака (овчарка-кобель) была привезена в лесополосу накануне. Прибывшие животные, по словам очевидцев, были целы. Волонтеры предполагают, что хвост был ампутирован с помощью топора. Точные обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников пока остаются неизвестными.

Местные жители выдвигают версию, что причиной жестокого наказания могла стать кража птицы. По их словам, из-за голода собака могла таскать кур из ближайших дворов.

От болевого шока искалеченная собака скулила почти на весь хутор. Поймать ее удалось лишь спустя почти сутки. В настоящее время животное находится в ветеринарной клинике. Волонтеры надеются, что предыдущие хозяева или новые неравнодушные люди смогут приютить пса.
Фото: Счастливчик
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика