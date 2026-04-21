Волонтеры Ростовской области спасают пса, которому неизвестные отрубили хвост

В хуторе Ростовской области неизвестные отрубили собаке хвост топором. Шокирующую историю рассказали волонтеры приюта «Счастливчик».Инцидент случился 19 февраля в Каменском районе. По словам волонтеров, собака (овчарка-кобель) была привезена в лесополосу накануне. Прибывшие животные, по словам очевидцев, были целы. Волонтеры предполагают, что хвост был ампутирован с помощью топора. Точные обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников пока остаются неизвестными.Местные жители выдвигают версию, что причиной жестокого наказания могла стать кража птицы. По их словам, из-за голода собака могла таскать кур из ближайших дворов.От болевого шока искалеченная собака скулила почти на весь хутор. Поймать ее удалось лишь спустя почти сутки. В настоящее время животное находится в ветеринарной клинике. Волонтеры надеются, что предыдущие хозяева или новые неравнодушные люди смогут приютить пса.