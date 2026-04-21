Донских водителей предупредили о дожде на проезжей части. Предупреждение о непогоде поступило от Госавтоинспекции по региону.В донском регионе объявлено штормовое предупреждение до первой половины дня 22 апреля. Синоптики прогнозируют в местами в регионе сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и ветром до 23 метров в секунду.В связи с этим автовладельцев призывают быть особенно внимательными на дорогах. Важно снижать скорость, держать дистанцию и соблюдать боковой интервал. Помимо этого важно отказаться от резких маневров и выбирать скорость соответствующую конкретным условиям для движения.