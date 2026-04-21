Златка поразила 40% ясеней Ростовской области к концу 2025 года

В 2025 году карантинные зоны по ясеневой изумрудной златке охватили 40% всех лесов Ростовской области. Эти данные опубликовал Россельхознадзор в Национальном докладе о карантинном фитосанитарном состоянии Российской Федерации за прошлый год. Ученые следили за ситуацией четыре года и заметили, что вредитель стабильно расширяет свою территорию на юге России.В Ростовской области за 2025 год зараженных площадей стало значительно больше — общая зона выросла на 9,6 миллиона гектаров (вся область — около 10 миллионов гектаров). Златка опасна тем, что ее личинки разрушают сосудистую систему ясеня изнутри, хотя дерево снаружи выглядит здоровым. В столице региона вредитель уничтожил 20% городских лесов.Сейчас златка заселила 18 западных районов области из 43. Из-за этого в регионе ввели ограничения на вывоз древесины и саженцев ясеня. Ученые говорят, что на восстановление лесов уйдет не меньше десяти лет.