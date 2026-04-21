В Ростовской области из-за ливней с грозой объявили штормовое предупреждение. Жителей предупредили в ГУ МЧС по региону.По данным метеорологов, непогода ожидается в период 18-20 часов и до конца дня 21 апреля, а также ночью и в первой половине 22 апреля. Специалисты предупреждают о сильном дожде, ливне в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 23 метров в секунду. Осадки пройдут местами в регионе.В связи с непогодой увеличивается риск возникновения различных ЧП. Жителям рекомендуется быть предельно внимательными на улице. Важно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.