Желтый уровень погодной опасности введен в Ростовской области до 22 апреля. Об этом свидетельствуют показатели специалистов Гидрометцентра.Местами в регионе синоптики прогнозируют грозу. Это погодное явление ожидается до шести часов вечера 22 апреля.Кроме этого, специалисты сообщают о сильном ветра. В некоторых районах области его порывы будут варьироваться от 15 до 18 метров в секунду. Период предупреждения действует с шести часов утра 22 апреля до шести часов вечера 22 апреля.Из-за непогоды жителям рекомендуется быть особо внимательными при выходе на улицу и управлении транспортом.