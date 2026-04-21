Желтый уровень погодной опасности введен в Ростовской области до 22 апреля. Об этом свидетельствуют показатели специалистов Гидрометцентра.

Местами в регионе синоптики прогнозируют грозу. Это погодное явление ожидается до шести часов вечера 22 апреля.

Кроме этого, специалисты сообщают о сильном ветра. В некоторых районах области его порывы будут варьироваться от 15 до 18 метров в секунду. Период предупреждения действует с шести часов утра 22 апреля до шести часов вечера 22 апреля.

Из-за непогоды жителям рекомендуется быть особо внимательными при выходе на улицу и управлении транспортом.
Фото: Гидрометцентр России
