Уже второй житель Ростовской области продает кота за несколько миллионов
Уже второй житель Ростовской области продает черно-белого кота за несколько миллионов рублей. После того, как в начале апреля по сети разошлось объявление ростовчанина с котом по кличке Кот за пять миллионов, быстро появился житель Новочеркасска с собственным вариантом за четыре с половиной.
Кот пусть и без документов, зато ласковый и ловит мышей. Как утверждает хозяин Валерий, его порода — немецкий рекс, как и у ростовского.
Отметим, что немецкие рексы на том же сайте объявлений встречаются очень редко. Кроме донского региона, где теперь целых два таких объявления, одного «германца» можно взять из Липецкой области, а другого в Республике Хакасия.