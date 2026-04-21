Жильцы дома переулке Крепостном просят признать его аварийным

Жильцы дома в переулке Крепостном, 60 просят признать его аварийным. Ростовчане обратились с этой просьбой к местным властям, об этом сообщается на сайте городской администрации.

Известно, что ремонтные работы проводились почти десять лет назад. Они касались систем холодного и горячего водоснабжения. В 2022 году проводился ремонт газового оборудования.

По данным городской администрации, несколько лет назад в здании была авария на газопроводе. Сейчас жителей беспокоят трещины в несущих стенах, а также на перекрытиях второго этажа.

Кроме того, одна из квартир – муниципальная. Поэтому инструментальное обследование возможно провести за счёт бюджетных средств. Это даст шанс на расселение людей в другие жилые помещения.
Фото: Дондей
