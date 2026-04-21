В Ростовской области уже две недели не могут найти 47-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области уже 14 дней не могут найти 47-летнего Евгения Степанова.Мужчина вышел из своего дома в Новочеркасске 7 апреля. Когда он не вернулся вечером и не ответил на звонки, родные почувствовали что-то неладное.Семья обратилась в полицию и к волонтерам. Идет уже третья неделя с начала поисков Евгения. Жителей региона просят обратить внимание на ориентировку: возможно, кто-то узнает пропавшего и сможет направить поиски.У Евгения светлые волосы, серые глаза. Телосложение худощавое, высокий рост. В день исчезновения он был одет в темно-синюю рабочую робу и черные ботинки.С любой существенной информацией обращаться по телефонам: 8 (8635) 25-92- 20 или 02.