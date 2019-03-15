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Восемь игроков ФК «Ростов» отправились поддержать свои сборные

Восемь игроков ФК «Ростов» отправились поддержать свои сборные
Восемь футболистов «Ростова» отправились в расположение своих национальных сборных. В связи с тем, что Чемпионат России пока находится на паузе, они смогли поехать поддержать родные страны.

Так, Алексей Леонов вошёл в сборную России. Он выступит на двух отборочных матчах Евро-2020, которые пройдут 21 марта в Бельгии и 24 марта — в Казахстане.

К российской молодёжной сборной присоединится Данил Глебов. Он сыграет на контрольных матчах в Швеции и Норвегии 22 и 25 марта.

Болгарин Ивелин Попов будет задействован 22 марта на игре в Черногории и 25 марта — в Косово.

В Исландию поехали Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон. Спортсмены так же помогут своей сборной пройти отборочные матчи Евро-2020 в Андорре и Франции 22 и 25 марта.

В отборочных играх первенства Европы выступят Миха Мевля в составе сборной Словении и Бактиер Зайнутдинов — сборной Казахстана.

За Узбекистан сыграет Элдор Шомуродов. Он, в отличие от коллег, представит страну на «China Cup 2019».

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