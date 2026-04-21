Виталий Дьяков: «Ростов» скатился до уровня примитивного футбола

Виталий Дьяков: «Ростов» скатился до уровня примитивного футбола

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков разочаровался игрой желто-синих в последних матчах. Экс-футболист желто-синих в разговоре с Donday отметил, что команда провалилась в последнем матче с "Сочи" (0:1). Он подчеркнул, что игроков достойны комплиментов за самоотдачу, однако им не хватает креатива.

«На мой взгляд, желто-синие сбились до уровня упрощенного и примитивного футбола», - сказал Дьяков.

Также он рассказал, что фаворитами предстоящего матча считаются армейцы.

«ЦСКА играет дома при родных болельщиках. В их игре есть спад, но все равно красно-синие будут фаворитами матча. Думаю, что армейцы очень хотят реабилитироваться за последние результаты», - заявил Дьяков.
Фото: ФК Ростов.
