Виталий Дьяков: «Ростов» скатился до уровня примитивного футбола

Фото: ФК Ростов.

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков разочаровался игрой желто-синих в последних матчах. Экс-футболист желто-синих в разговоре с Donday отметил, что команда провалилась в последнем матче с "Сочи" (0:1). Он подчеркнул, что игроков достойны комплиментов за самоотдачу, однако им не хватает креатива.«На мой взгляд, желто-синие сбились до уровня упрощенного и примитивного футбола», - сказал Дьяков.Также он рассказал, что фаворитами предстоящего матча считаются армейцы.«ЦСКА играет дома при родных болельщиках. В их игре есть спад, но все равно красно-синие будут фаворитами матча. Думаю, что армейцы очень хотят реабилитироваться за последние результаты», - заявил Дьяков.