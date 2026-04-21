Аналитики: ФК «Ростов» проиграет ПФК ЦСКА

Футбольные эксперты пророчат поражение футбольному клубу «Ростов» в матче с московским ЦСКА. Игра пройдет 21 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».

По мнению аналитиков, явного фаворита в предстоящей встрече нет. Оба клуба проваливают весеннюю часть чемпионата. Но с небольшим перевесом чаша весов в вопросе победителя склоняется в сторону армейцев. Армейцы должны побеждать желто-синих, считают эксперты.

После 25-го тура «Ростов» располагается на десятой позиции турнирной таблицы. ЦСКА, в свою очередь, идет шестым.
