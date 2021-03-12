Из жизни ушел советский футболист из Ростова Юрий Шикунов

Скончался советский футболист из Ростова-на-Дону. Юрий Шикунов умер 15 марта в возрасте 81 года.Будущий спортсмен родился 8 декабря 1939 года в городе Таганроге. В 1950-м его взяли в местный ФК «Авангард», но уже через несколько матчей он вышел на поле в составе «Торпедо». Юрий Шикунов сыграл девять сезонов за ростовский СКА. За годы футбольной карьеры он взял второе место на чемпионате Европы в 1964 году и стал серебряным призером чемпионата СССР в 1966-м. Кроме того, Юрий Шикунов дважды вошел в список 33 лучших футболистов - в 1960 году он занял второе место, а в 1961-м - третье.Из-за многочисленных травм коленей спортсмен начал тренерскую карьеру в 1968 году. Он четыре года подготавливал футболистов в Германии, несколько лет был тренером СКА. Юрий Шикунов тренировал глухо-немых игроков сборной СССР и Ростова. С 1991-го по 1995-й его подопечными стали футболисты «Ростсельмаша», а в 1997-м - ФК «Шахтер».Информация о месте и дате прощания с Юрием Шикуновым станет известна позже.