Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Экс-игрок «Ростова» Алексей Колтаков подписал контракт с «Торпедо» до июля 2029 года

Экс-игрок «Ростова» Алексей Колтаков подписал контракт с «Торпедо» до июля 2029 года
Экс-футболист «Ростова» Алексей Колтаков подписал контракт с «Торпедо» до 30 июня 2029 года, сообщает transfermarkt.world.

Полузащитник перешёл из «Ростова» в московскую команду первой лиги за компенсацию в размере 56 тысяч евро.

Алексей родился в Азове и начал свою карьеру в академии «Ростов-2», где сыграл 36 матчей, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач. В составе основной команды он провёл 14 игр и несколько раз попадал в заявку на матчи с основным составом.

В настоящее время Алексей тренируется на зимних сборах в Абу-Даби вместе с «Ростовом».
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика