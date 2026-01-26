Экс-игрок «Ростова» Алексей Колтаков подписал контракт с «Торпедо» до июля 2029 года
Экс-футболист «Ростова» Алексей Колтаков подписал контракт с «Торпедо» до 30 июня 2029 года, сообщает transfermarkt.world.
Полузащитник перешёл из «Ростова» в московскую команду первой лиги за компенсацию в размере 56 тысяч евро.
Алексей родился в Азове и начал свою карьеру в академии «Ростов-2», где сыграл 36 матчей, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач. В составе основной команды он провёл 14 игр и несколько раз попадал в заявку на матчи с основным составом.
В настоящее время Алексей тренируется на зимних сборах в Абу-Даби вместе с «Ростовом».