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Шахтинский отдел Управления Роспотребназдора возглавил Александр Городнянский

Шахтинский отдел Управления Роспотребназдора возглавил Александр Городнянский


Начальником территориального отдела Роспотребнадзора в Шахтах, Усть-Донецком и Октябрьском сельском районах стал Александр Городнянский. Решение приняли 16 июня по итогам конкурса.

Александру Городнянскому 50 лет. Девять лет он проработал заместителем начальника, а последние пять месяцев исполнял обязанности руководителя. Теперь же он утвержден в должности на постоянной основе.

Напомним, предыдущего главного санитарного врача территориального отдела Викторию Дзызу задержали 21 января. Как сообщали в СУ СКР Ростовской области, специалиста вместе с подчиненной подозревают в превышении должностных полномочий, а именно работой с фальшивыми нарушениями у предпринимателей.
Фото: скриншот видео
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