Шахтинский отдел Управления Роспотребназдора возглавил Александр Городнянский

Фото: скриншот видео

Начальником территориального отдела Роспотребнадзора в Шахтах, Усть-Донецком и Октябрьском сельском районах стал Александр Городнянский. Решение приняли 16 июня по итогам конкурса.Александру Городнянскому 50 лет. Девять лет он проработал заместителем начальника, а последние пять месяцев исполнял обязанности руководителя. Теперь же он утвержден в должности на постоянной основе.Напомним, предыдущего главного санитарного врача территориального отдела Викторию Дзызу задержали 21 января. Как сообщали в СУ СКР Ростовской области, специалиста вместе с подчиненной подозревают в превышении должностных полномочий, а именно работой с фальшивыми нарушениями у предпринимателей.