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Из-за травмы ноги полузащитник футбольного клуба «Ростов» Алексей Миронов пропустит остаток сезона

Из-за травмы ноги полузащитник футбольного клуба «Ростов» Алексей Миронов пропустит остаток сезона
Из-за травмы ноги полузащитник футбольного клуба «Ростов» Алексей Миронов пропустит остаток сезона. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

В товарищеском матче, который состоялся в январе, 23-летний игрок получил травму. Во время игры он столкнулся с футболистом из команды соперников и повредил ногу. Учитывая длительное отсутствие игрока на поле, можно предположить, что травма оказалась серьёзной.

Алексей Миронов присоединился к ростовской команде в июне 2022 года, подписав контракт на пять лет. До этого он выступал за «Локомотив».
Фото: ФК Ростов соцсети
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