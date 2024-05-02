Фото: ФК Ростов соцсети

Из-за травмы ноги полузащитник футбольного клуба «Ростов» Алексей Миронов пропустит остаток сезона. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».В товарищеском матче, который состоялся в январе, 23-летний игрок получил травму. Во время игры он столкнулся с футболистом из команды соперников и повредил ногу. Учитывая длительное отсутствие игрока на поле, можно предположить, что травма оказалась серьёзной.Алексей Миронов присоединился к ростовской команде в июне 2022 года, подписав контракт на пять лет. До этого он выступал за «Локомотив».